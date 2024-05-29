Сенатор Перминов: угрозы Трампа не имеют отношения к реальной политике

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Угрозы бывшего президента США Дональда Трампа бомбить Москву нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам и не имеют ничего общего с реальной политикой. Об этом заявил сенатор Сергей Перминов.

Ранее Трамп на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании заявил, что в случае победы на президентских выборах в США приказал бы бомбить Москву, если бы Россия вторглась на Украину.

"Финансовое шоу – одно, реальная политика – это другое", – цитирует Перминова РИА Новости.

Между тем Трамп в беседе с европейскими коллегами назвал Украину частью России. По информации источников СМИ, политик негативно высказывался о поддержке Украины со стороны США. До этого зарубежные СМИ писали о том, что Трамп в случае своей победы на выборах главы Штатов будет требовать от Украины уступить России Крым и Донбасс.

