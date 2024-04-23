WSJ: Трамп в беседах с лидерами стран Европы называл Украину частью РФ

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Бывший президент США Дональд Трамп в беседах с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Трамп в прошлом зачастую жаловался на поддержку Украины со стороны Штатов, говорится в статье издания. В разговорах с лидерами стран Европы он называл Украину "частью РФ" и "их Украиной".

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил, что Дональд Трамп, в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре, сможет стать посредником для урегулирования конфликта на Украине.

До этого зарубежные СМИ писали о том, что Трамп в случае своей победы на выборах главы Штатов будет требовать от Украины уступить России Крым и Донбасс.