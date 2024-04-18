Спикер палаты представителей США заявил, что Трамп сможет стать посредником по Украине

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Дональд Трамп, в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре, сможет стать посредником для урегулирования конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

"Считаю, что президент Трамп достаточно силен, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договоренности по Украине, если Россия все еще будет наступать на том этапе", – приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что Трамп в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов будет требовать от Украины уступить России Крым и Донбасс.

До этого Джонсон заявил, что при переизбрании Трамп будет проводить политику, похожую на его первый срок. Его президентство пройдет в режиме "турбо", добавил спикер палаты представителей.