Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

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Американский президент Джо Байден заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп якобы преклоняется перед Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам лидера США, Трамп позволяет президенту РФ делать все, что он захочет. Как подчеркнул Байден, нынешнее время стало беспрецедентным в истории.

"Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: "Делайте, черт возьми, что хотите", – подчеркнул глава США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Америка столкнется с "кровавой баней", если он не одержит верх на выборах главы государства. Он также указал, что раньше называл президентские выборы 2016 года в США "самым важным голосованием", но теперь считает, что выборы в 2024 году превосходят их по значимости.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подтверждают намерение страны "похоронить" двусторонние связи. Дипломат считает, что в США не жалеют сил, пытаясь испортить россиянам выборы. Он отметил, что голосование еще не завершилось, а власти США уже грозят непризнанием итогов волеизъявления.



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