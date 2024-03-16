Посол РФ считает, что Байден оскорблениями Путина хочет "похоронить" отношения

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина подтверждают намерение страны "похоронить" двусторонние связи. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении "похоронить" двусторонние связи и нанести России "стратегическое поражение". Налицо – бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим", – приводит его слова телеграм-канал российской дипмиссии.

Дипломат также считает, что в США не жалеют сил, пытаясь испортить россиянам выборы. Он отметил, что голосование еще не завершилось, а власти США уже грозят непризнанием итогов волеизъявления.

Антонов также обвинил страны Запада в хакерских атаках на ресурсы дистанционного электронного голосования и подчеркнул, что "потуги недругов" не помешают выборам президента России.

Ранее Байден в своем выступлении назвал Путина бандитом, а до этого допустил грубое высказывание, назвав российского лидера сумасшедшим сукиным сыном.

Президент РФ счел подобные высказывания хамскими и предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. По мнению Путина, после его слов Байден не мог его просто поблагодарить.



Владимир Путин прокомментировал резкое высказывание президента США