Песков назвал позором оскорбления Байдена в адрес Путина

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Хамские заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина оскорбляют только Штаты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в телеграм-канале репортера.

По его мнению, американский лидер просто разыгрывает образ "голливудского ковбоя" в угоду внутренней политике Штатов.

Он подчеркнул, что такие заявления из уст Байдена не могут каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более Путина. При этом они являются огромным позором для самой страны. Представитель Кремля напомнил, что российский лидер никогда не позволяет себе подобных оскорбительных высказываний.

Американский президент во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско грубо высказался насчет Владимира Путина. Он назвал российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

По словам депутата ГД РФ от Крыма Михаила Шеремета, подобные высказывания можно объяснить лишь старческим маразмом. Как он заявил, лидер США, вероятно, впадает в детство и "воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек".

Однако он подчеркнул, что "капризного ребенка надо перевоспитывать", поэтому на президентских выборах народ Штатов не должен повторить ошибки и вновь допустить к власти Байдена. Шеремет уверен, что лидера Америки можно сравнить с "голым королем", который проживает в выдуманном мире.

До этого президент США уже называл российского коллегу убийцей, а позднее – диктатором. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений.

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