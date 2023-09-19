Байден назвал Путина диктатором

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Американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", – сказал он во время мероприятия по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

По мнение президента США, бывший лидер страны Дональд Трамп и его "MAGA-друзья" склоняется перед Россией, но он, если его переизберут, этого делать не будет.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные высказывания "очень плохими". По словам Пескова, заявлений, аналогичных выступлению Байдена, ранее в истории отношений Вашингтона и Москвы не бывало.

Путин в ответ на слова президента США пожелал ему здоровья. Он также отметил, что в истории каждого народа и государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий, оценивать других людей и страны – все равно что смотреть в зеркало.

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