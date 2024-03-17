В палате представителей США предрекли Трампу второй срок в режиме "турбо"

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Спикер американской палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил, что при переизбрании бывший глава Белого дома Дональд Трамп будет проводить политику, похожую на его первый срок. Его президентство пройдет в режиме "турбо", сообщает издание The Hill.

По словам спикера, в случае победы экс-президента республиканцы сохранят большинство в палате и станут лидерами в Сенате. Джонсон отметил, что после переизбрания Трамп начнет бороться с нелегальной иммиграцией, усилит экономическое давление на Китай, снизит налоги и увеличит добычу нефти и газа.

"Трамп усвоил много болезненных уроков за свой первый срок. То, чего мы достигли за первые два года его президентства, было просто потрясающе!" – сказал собеседник издания.

6 марта Трамп победил на первичных выборах республиканцев в американских штатах Вирджиния, Вермонт и Северная Каролина. Затем стало известно, что он лидирует на праймериз еще в восьми штатах.

Ранее Верховный суд США постановил, что судебные власти отдельных американских штатов не имеют права отстранять Дональда Трампа от выборов. Суд заключил, что выполнение 14-й поправки Конституции вправе осуществлять только американский конгресс.



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