Верховный суд США постановил, что штаты не могут отстранять Трампа от праймериз

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Верховный суд США постановил, что судебные власти отдельных американских штатов не имеют права отстранять экс-президента Дональда Трампа от выборов. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на решение суда.

Ранее сообщалось, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Их авторы ссылаются на 14-ю поправку Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей.

Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году.

Тем не менее Верховный суд страны заключил, что выполнение 14-й поправки Конституции вправе осуществлять только американский конгресс.

Как отметили авторы статьи, решение Верховного суда США пришлось за сутки до так называемого "супер вторника", 5 марта, – дня, когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах страны, в том числе в Колорадо, где местные власти рассчитывали отстранить Трампа от праймериз.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп одержал победу на партийном голосовании сразу в трех американских штатах: Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате экс-президент США набрал все 100% голосов, во втором – почти 98%, в Айдахо – почти 85% голосов.

До этого Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете Дональда Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы.

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