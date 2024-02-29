Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа об иммунитете от уголовного преследования

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Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете бывшего американского президента Дональда Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Уточняется, что указанное дело будет рассмотрено на неделе с 22 апреля текущего года.

6 февраля апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Дональда Трампа нет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках изменить в свою пользу результаты выборов 2020 года.

В инстанции утвердили решение окружного суда, которое оспаривалось в рамках дела. Избирательный штаб Трампа заявил, что политик обжалует это решение.

До этого стало известно, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Их авторы ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей.

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