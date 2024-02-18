Трамп запустил собственный бренд золотых кроссовок

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Бывший американский президент Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers. Презентация состоялась в Филадельфии, сообщает CNN.

"Я давно хотел это сделать. Со мной работают замечательные люди, и они придумали это… и я думаю, что это будет иметь большой успех", – подчеркнул он.

В линейку вошли три пары кроссовок. В ней представлена золотая обувь с буквой T и флагом США по бокам, кроссовки называются The Never Surrender High-Tops ("Никогда не сдавайся"). Согласно информации, в партии ожидается 1 000 пар кроссовок. Цена составляет 399 долларов.

"Смелые, золотые и прочные, как президент Трамп", – отмечается в описании.

Также в линейке присутствуют белые трикотажные кроссовки с надписью POTUS 45, с буквой T и цифрой 45 золотого цвета и с флагом США, красные трикотажные с надписью T и цифрой 45 серебряного цвета и государственным флагом.

Кроссовки могут начать продавать летом этого года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что действующего главу Белого дома Джо Байдена контролируют фашисты. Он добавил, что Байден является коррумпированным человеком и ужасным президентом.

Дональд Трамп регулярно выступает с критикой в адрес Джо Байдена и его политики. К примеру, до этого Трамп заявил, что действующий президент США может даже не осознавать, что он еще жив.

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