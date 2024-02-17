Трамп собирается обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве

Фото: 123RF/palinchak

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление политика.

Трамп сравнил подобное судебное решение с охотой на ведьм. По его словам, он помогал Нью-Йорку в худшие для города времена, однако теперь по вине действующего президента США Джо Байдена мегаполис переполнен нелегальными мигрантами, а радикалы делают все возможное, чтобы прогнать Трампа.

Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Трампа обязали выплатить около 355 миллионов долларов, а также запретили на три года работать сотрудником либо директором любой корпорации в Нью-Йорке.

До этого сообщалось, что Трамп обратился в американский Верховный суд, потребовав пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не обладает иммунитетом от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть.

Новости мира: экс-президент США прокомментировал состояние Байдена