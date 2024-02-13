Трамп потребовал от Верховного суда США подтвердить его иммунитет от преследования

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Бывший президент США Дональд Трамп обратился в американский Верховный суд, потребовав пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не обладает иммунитетом от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Трамп и его адвокаты просят Верховный суд отменить данное решение.

"За неимением иммунитета от юридического преследования должность президента перестанет существовать в том виде, в каком мы ее знаем", – говорится в иске.

6 февраля апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у бывшего американского лидера Дональда Трампа нет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках изменить в свою пользу результаты выборов 2020 года.

В инстанции утвердили решение окружного суда, которое оспаривалось в рамках дела. Избирательный штаб Трампа заявил, что политик обжалует это решение.

До этого Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Он также выразил уверенность в своей победе на выборах президента в ноябре.

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