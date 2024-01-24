Трамп объявил о своей победе на праймериз в Нью-Гэмпшире

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Экс-президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает Fox News.

Его соперница, еще один кандидат в президенты США от республиканцев, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли, признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.

"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать", – заявила она.

Сам же Трамп назвал "великой победой" свое лидерство на праймериз. Он также выразил уверенность в своей победе на выборах президента в ноябре.

Ранее стало известно, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году, что не дает ему права баллотироваться на пост президента.

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