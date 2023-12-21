Иски с требованием не допустить Трампа к выборам поступили в суды 16 американских штатов

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Иски с требованием не допустить экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Об этом сообщает "Радио 1".

Отмечается, что авторы исков ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей. Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году.

Эксперты-политологи считают, что американские судьи сейчас находятся в затруднительном положении, поскольку любое их решение способно вызвать недовольство населения в том или ином штате. По мнению аналитиков, это связано с высоким уровнем политизированности американского общества.

Ранее действующий президент США Джо Байден назвал Трампа мятежником из-за якобы поддержки штурма американского конгресса в январе 2021 года. Байден также отказался комментировать решение Верховского суда Колорадо о запрете Трампу участвовать в местных выборах на выдвижение в качестве кандидата в президенты страны от республиканцев.

Мятеж произошел 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа проникли в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал Байден. Оказалось, что из-за этого пострадали несколько человек.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей