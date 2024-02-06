Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет

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Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у бывшего американского лидера Дональда Трампа нет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках изменить в свою пользу результаты выборов 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В инстанции утвердили решение окружного суда, которое оспаривалось в рамках дела. Избирательный штаб Трампа заявил, что политик обжалует это решение.

Отмечается, что суд в Вашингтоне, где рассматриваются попытки экс-президента изменить в свою пользу проигранные выборы, буксует из-за того, что нужно прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.

Иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Их авторы ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей.

Мятеж состоялся 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа проникли в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал действующий в настоящий момент президент Штатов Джо Байден.

Между тем Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Он также выразил уверенность в своей победе на выборах президента в ноябре.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей