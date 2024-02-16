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16 февраля, 23:32

В мире

Суд в США признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Фото: AP Photo/POOL Reuters/Brendan McDermid

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение суда.

Трампа обязали выплатить около 355 миллионов долларов, а также запретили на три года работать сотрудником либо директором любой корпорации в Нью-Йорке. Ожидается, что политик обжалует данное решение.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвиняющей бывшего лидера США в домогательствах и клевете. Трамп назвал решение суда абсолютно нелепым и выразил несогласие с вердиктом, сообщив, что подаст аппеляцию.

До этого сообщалось, что иски с требованием не допустить Дональда Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 американских штатов.

Авторы исков ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей. Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году.

Новости мира: экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

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