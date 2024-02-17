Зеленский предложил Дональду Трампу поехать на передовую

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать с экс-президентом США Дональдом Трампом на передовую в случае его согласия на предложение посетить Украину. Об этом Зеленский заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

В своем выступлении Зеленский напомнил, что пригласил Трампа посетить Украину и вместе прибыть на передовую,

"Все зависит от его желания", – сказал президент Украины.

Ранее Дональд Трамп призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США. Он отметил, что Вашингтон оказывает помощь Киеву в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. При этом партнеры США по Альянсу настаивают на том, что они должны платить гораздо меньше Белого дома.

До этого Трамп пообещал, что, в случае своего переизбрания, он сразу урегулирует украинский конфликт, еще до инаугурации. Ранее Зеленский резко ответил Дональду Трампу на его слова о быстром окончании конфликта на Украине, посоветовав американскому политику тщательнее думать прежде, чем говорить.