Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после переизбрания

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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае своего переизбрания, он сразу урегулирует украинский конфликт, еще до инаугурации. Об этом он заявил во время митинга своих сторонников в Нью-Гэмпшире, трансляция которого велась на YouTube-канале Right Side Broadcasting Network.

Политик вновь не стал уточнять, каким образом он попытается завершить конфликт, заявив только, что хорошо знает Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский резко ответил Дональду Трампу на его слова о быстром окончании конфликта на Украине, посоветовав американскому политику тщательнее думать прежде, чем говорить.

По словам президента Украины, для принятия такого плана ему необходимо знать его детали, которых Трамп на сегодняшний день еще не раскрыл. Зеленский, в частности, опасается, что план Трампа может встать против интересов Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на подобные заявления Трампа заявил, что украинский конфликт является слишком сложной проблемой для такого простого и быстрого решения.

Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США