Трамп назвал отношения с Путиным "хорошими" и отметил их важность

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином, а также подчеркнул, что ладить со странами, имеющими ядерное оружие, – важно.

"Знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин, <...> у меня были переговоры с председателем Си, у меня с ними прекрасные отношения", – сказал Трамп в эфире Fox News.

Бывший американский лидер дополнил, что если бы победу одержала Хилари Клинтон, США бы начали войну с Северной Кореей, в то время как сам он имел особенность ладить с главой этого государства Ким Чен Ыном.

По мнению Трампа, его президентство сделало бы невозможным конфликт на Украине. Он уверен, что все его боялись и уважали.

Между тем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он назвал "жестким и умным" лидером, похвалив его за работу.

До этого "очень умными" людьми Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина. Бывший глава Белого дома отметил, что сейчас США, державу с ядерным оружием, представляет президент Джо Байден, который "не может связать два предложения". На его фоне российский и китайский политики выглядят достойнее, заявил Трамп.

