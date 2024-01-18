Зеленский раскритиковал заявление Трампа о быстром завершении конфликта на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский резко ответил экс-президенту США Дональду Трампу на его слова о быстром окончании конфликта на Украине в случае его переизбрания.

С таким заявлением Трамп выступил после победы на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова. По словам бывшего главы Белого дома, он хорошо ладит с Владимиром Путиным и способен быстро завершить украинский конфликт, будучи президентом США.

"Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

По словам президента Украины, он боится, что при таком сценарии российская сторона может якобы занять всю территорию Украины.

"И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", – добавил Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер отметил, что готов работать с любым президентом США вне зависимости от результатов американских выборов.

Ранее СМИ сообщали о том, что европейские и мировые чиновники во время экономического форума в Давосе призвали к дипломатическому прекращению конфликта на Украине. Журналисты также отметили, что украинская тема не была доминирующей на этом мероприятии.

До этого Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ заявил, что спецоперация могла бы уже давно закончиться, если бы Украина не отказалась от мирных переговоров с Россией.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине