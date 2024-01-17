Медведев назвал стопроцентной вероятность нового конфликта с Украиной

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает неизбежным новый конфликт с Украиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, существование Украины, причем не только с сегодняшним режимом, но и любой другой, смертельно опасно для украинцев. Он пояснил, что наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях снова и снова будет становиться поводом для начала военных действий.

"Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране". А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через 10, и через 15 лет", – заявил политик.

Он добавил, что именно поэтому существование Украины фатально для украинцев. По его словам, как бы они сейчас ни желали смерти русским и ненавидели российское руководство, как бы ни стремились в Евросоюз и НАТО, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев выберет последнее.

Медведев уверен, что украинцы поймут, что жизнь в общем государстве лучше смерти, и чем быстрее они это осознают, тем лучше.

Ранее в прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" показали карту России вместе с полуостровом Крым. Карту, на которой полуостров является частью России, показали во время сюжета по поводу якобы коммуникационного коллапса на российских теплотрассах в связи с морозами. После того как это заметили украинские СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие, которые временно оккупированы Украиной. По его словам, эти города на данный момент на бумагах и электронных носителях обозначаются желто-голубыми, однако они все-таки русские.





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