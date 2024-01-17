Чиновники в Давосе призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине – СМИ

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Европейские и мировые чиновники во время экономического форума в Давосе призвали к дипломатическому прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

Журналисты отметили, что украинская тема не была доминирующей на этом мероприятии. Участники форума продолжают выражать поддержку Киеву и озвучивать обеспокоенность потерей Украины финансовой поддержки, однако публично настаивают на дипломатическом решении конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана. Так, Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы Москвы, которую в Давос не пригласили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов. По его мнению, мероприятие в Давосе – это "разговор ради разговора".

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине