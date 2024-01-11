Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Об этом он заявил на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова, трансляцию вел телеканал Fox News.

Бывший глава Белого дома отметил, что сейчас США, державу с ядерным оружием, представляет президент Джо Байден, который "не может связать два предложения". В то же время российских и китайских лидеров Трамп назвал очень умными людьми.

"СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", – заявил он.

Ранее Трамп процитировал Путина, чтобы показать, что демократия в Штатах находится в опасности. Он привел заявление российского лидера, который сказал, что "политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии".

До этого американские СМИ сообщали, что экс-президент США демократ Барак Обама призывает Джо Байдена усилить предвыборную кампанию, поскольку обеспокоен возможностью возвращения к власти Дональда Трампа.

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