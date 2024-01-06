Суд в США назначил слушания по жалобе Трампа о недопуске к праймериз на 8 февраля

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Верховный суд США назначил на 8 февраля слушания по жалобе экс-президента Штатов Дональда Трампа на недопуск к первичным выборам в штате Колорадо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

В документе отмечается, что стороны должны передать свои доводы в суд до 18 января.

В середине декабря прошлого года Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принимать участие в местных выборах претендентов от республиканцев на выдвижение кандидатом на пост главы Белого дома в 2024 году.

Данное решение объяснялось 3-м разделом 14-й поправки к Конституции США, согласно которой запрещается занимать высшую госдолжность лицам, участвовавшим в мятеже.

Позже стало известно, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году.

Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск до праймериз в штате Колорадо. По словам его адвокатов, вопросы о допуске к президентской гонке должны решать американские законодатели, а не суды.

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