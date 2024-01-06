Барак Обама обеспокоен, что Трамп вернется к власти – СМИ

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Экс-президент США демократ Барак Обама призывает нынешнего американского лидера Джо Байдена усилить предвыборную кампанию, поскольку обеспокоен возможностью возвращения к власти республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как сообщают источники издания, Обама обсуждал с с Байденом и его помощниками необходимость реструктуризации предвыборной кампании, а также необходимость наделения штаба Байдена полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом. Также известно, что бывший президент посоветовал Байдену проводить предвыборную кампанию более агрессивно, чтобы она стала более гибкой в условиях жесткой конкуренции с республиканцами.

Ранее сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом в рамках предвыборной кампании.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США. Он отметил, что американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу.