Кандидат в президенты США Рамасвами хочет вывести страну из НАТО в случае избрания – СМИ

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Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами собирается вывести страну из состава Североатлантического альянса в случае победы на выборах 2024 года. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники, знакомые с заявлением политика.

По информации журналистов, Рамасвами в частном порядке придерживался мнения, что уже давно пора вывести Соединенные Штаты из НАТО. Старший советник политика Триша Маклафлин отказалась подробно комментировать его планы в отношении военного блока, однако не стала опровергать его позицию по этому вопросу.

В частности, Рамасвами серьезно обеспокоен тем, что большая часть союзников по Альянсу не выполняет свои обязательства по военным инвестициям. Помимо этого, политик считает, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с РФ, отметила Маклафлин.

Авторы статьи отметили, что Рамасвами не планирует полностью исключить страну из мировой политики. Тем не менее в случае его победы или победы другого политика, разделяющего взгляды республиканца на НАТО, дни Альянса будут сочтены.

Ранее Вивек Рамасвами заявил, что для урегулирования украинского конфликта Киеву придется уступить восточные части страны. Он также предложил взять обязательство о том, что Украину не примут в НАТО в обмен на выход России из "военного союза с Китаем".

До этого политик сообщил, что предполагаемое столкновение с РФ и КНР станет причиной прекращения существования США. Рамасвами добавил, что Москва и Пекин имеют на своем вооружении мощные военно-космические силы, в то время как у Вашингтона нет сильных возможностей в космосе.

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