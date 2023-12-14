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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что для урегулирования украинского конфликта Киеву придется уступить восточные части страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население", – заявил он в ходе встречи с избирателями.

Рамасвами также предложил взять обязательство о том, что Украину не примут в НАТО в обмен на выход России из "военного союза с Китаем".

Кандидат в президенты также отметил, что конфликт на Украине лишь увеличивает риски новой мировой войны и не продвигает интересы Соединенных Штатов.

Ранее Рамасвами заявлял, что позиция администрации Вашингтона о том, что вся отправляемая Киеву помощь пристально отслеживается, является глубоко нечестной.

Помимо этого, он пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями и снять санкции с России.

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