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Власти и медиа США, заявляющие о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются, говорят неправду. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами.

"Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, жестко детализируются и аудируются... это является шуткой еще более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта", – написал он в своем Х (бывший Twitter).

Рамасвами отметил, что позиция администрации Вашингтона о том, что вся отправляемая Киеву помощь пристально отслеживается, является глубоко нечестной.

Ранее он также заявлял, что Вашингтон поступил неправильно, совершив диверсию на "Северных потоках". По мнению Рамасвами, альянс России и Китая, возникший из-за политики США, представляет угрозу для Америки.

Республиканский кандидат также пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями и снять санкции с России. Рамасвами также выступил за блокирование вступления Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.



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