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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями. Об этом он сообщил в своей статье для журнала American Conservative.

Рамасвами также заявил, что снимет с России введенные санкции и заблокирует кандидатуру Украины в Североатлантический альянс в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.

По словам политика, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более ясным становится "единственный победитель", которым Рамасвами считает Пекин. Он добавил, что глупая политика Вашингтона в отношении КНР привела к тому, что Китай и Россия работают сообща в том направлении, которое представляет угрозу для США.

Ранее Вивек Рамасвами допустил исчезновение Соединенных Штатов в случае конфликта с Россией и Китаем. По его словам, у Штатов нет возможностей по защите от ядерного оружия. Кроме того, он указал на проблемы в национальной обороне США.

До этого Рамасвами заявил, что расширение Североатлантического альянса стало единственной причиной начала конфликта на Украине.