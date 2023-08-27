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Американская сторона стремится к уничтожению Украины, отправляя ее армии снаряды с обедненным ураном. Об этом кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X.

"Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике", – поделился политик.

Так он прокомментировал статью официального представителя МИД Марии Захаровой, которая отметила, что урановые боеприпасы превращают Украину в "непригодную для жизни землю".

По ее словам, последствия применения этих боеприпасов почувствует на себе и соседняя Польша. Захарова напомнила, что в мае этого года там, как и в Хмельницкой области Украины, фиксировали значительный всплеск радиационного фона.

Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ