Кандидат в президенты США призвал Украину пойти на уступки России

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американская сторона должна сделать так, чтобы Киев пошел на серьезные уступки Москве. Это поможет завершить конфликт и сосредоточиться на Китае, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в эфире ABC News.

Он отметил, что Вашингтону следует на мирных условиях положить конец боевым действиям на Украине. Последней же, подчеркнул он, придется уступить. Рамасвами поделился, что главной угрозой для США является именно Китай. По его мнению, для противостояния с республикой Штаты должны быстрее завершить конфликт на Украине.

Вместе с этим Рамасвами призвал не допустить Украину в НАТО с условием, если это развяжет руки Вашингтону в Европе для противодействия Пекину в Азии.

"Китай делает ставку на то, что он собирается пойти на Тайвань, не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами", – подчеркнул политик.

Рамасвами также выразил уверенность, что работа американского президента заключается в деятельности в сторону интересов граждан, в которые не входит финансирование противостояния на Украине.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на данный момент Вашингтон не устанавливает сроков переговоров по урегулированию украинского кризиса. По его словам, они будут зависеть от хода боевых действий.

Новости часа: в США заявили, что Украина дала гарантии неприменения F-16 на территории РФ