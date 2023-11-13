Сенатор Тим Скотт вышел из президентской гонки в США

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Выступавший с антироссийскими высказываниями сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о выходе из борьбы за пост президента США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеканал Fox News.

По его словам, сейчас он любит Штаты больше, чем 22 мая 2023 года, когда вступил в президентскую гонку, однако вынужден приостановить участие в ней.

"Но когда я вернусь в Айова, то не в качестве кандидата в президенты. Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию", – заявил политик, пояснив, что избиратели указали ему на несвоевременность выдвижения.

Во время предвыборных дебатов Скотт заявлял, что США необходимо уничтожить российские войска, чтобы предотвратить необходимость посылать американских военных на защиту европейских союзников.

Ранее Дональд Трамп стал самым богатым претендентом в президенты США. Его состояние СМИ оценило в 2,6 миллиарда долларов. На втором месте разместился бизнесмен Вивек Рамасвами с 880 миллионами долларов.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей