Кандидат в президенты США предрек крах Штатов после столкновения с РФ и КНР

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Предполагаемое столкновение с РФ и КНР станет причиной прекращения существования Соединенных Штатов, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast.

"Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать", – заявил он.

Республиканец добавил, что Москва и Пекин имеют на своем вооружении мощные военно-космические силы, в то время как у Вашингтона нет сильных возможностей в космосе.

Вместе с этим Рамасвами заявил, что сейчас американская сторона находятся в уязвимом положении в сферах экономики и обороны.

Ранее в СМИ писали, что президент США Джо Байден намерен провести с председателем КНР Си Цзиньпинем "жесткие разговоры" по поводу вопросов двусторонних отношений. Отмечалось, что американский лидер планирует поднять темы в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

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