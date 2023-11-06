Китай максимально поможет миру в Палестине – МИД КНР

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Китай сделает все возможное, чтобы восстановить мир в Палестине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, страна приложит максимальные усилия в период своего временного председательства в Совете Безопасности ООН.

Ранее Китай и Объединенные Арабские Эмираты запросили на понедельник закрытое заседание Совета Безопасности ООН по конфликту на Ближнем Востоке. Темами заседания станут атаки Израиля на лагерь беженцев Джебалия, а также на колонну машин скорой помощи возле больницы Аль-Шифа.

В пятницу, 3 ноября, Израиль атаковал территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, которые двигались с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что потрясен атакой на медработников и призвал к немедленному прекращению огня.

До этого сообщалось, что из-за израильских ударов по лагерю беженцев погибли и пострадали не менее 400 человек. Среди жертв было много женщин и детей.

Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил удары по лагерю при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией войны, но возложил ответственность за это на лидеров ХАМАС.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысяч человек.



Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа