Байден постоянно спрашивает Израиль о целях атак на Газу – Белый дом

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Президент США Джо Байден не перестает запрашивать у Израиля данны о целях атак на сектор Газа и оценку их достижения. Об этом сообщает РИА Новости во ссылкой на заявление высокопоставленного представителя администрации США.

Как отметил американский чиновник, Байден постоянно задает "тяжелые вопросы", с целью убедиться, что у Израиля есть ясность в намерениях в секторе Газа.

Он также отметил, что американская администрация ежедневно на различных уровнях ведет с израильтянами обсуждения по этой теме. Так, чиновник подчеркнул, что под нажимом США Израиль существенно усовершенствовал план военной операции в сектора Газа.

"Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны. И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план", – сказал чиновник.

Кроме того, американский чиновник подчеркнул, что США и Израиль не знали о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.