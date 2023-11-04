США готовы на все, чтобы не допустить разрастания конфликта на Ближнем Востоке – Белый дом

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США пойдут на любые меры, чтобы не допустить разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом в разговоре с журналистами заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Его словам приводи РИА Новости.

Как отметил чиновник, США готовы к любым вариантам развития событий в регионе. Он подчеркнул, что сегодня работа по сдерживанию конфликта между Израилем и Палестиной является главным приоритетом для Соединенных Штатов.

"Эта позиция остается неизменной. Мы готовы ко всему, что может произойти", – отметил чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга.

Он также отметил, что США не видят угрозы открытия второго фронта на севере Израиля в эскалации палестино-израильского конфликта, несмотря на сохраняющуюся там напряженность.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.