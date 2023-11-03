Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 9,2 тысячи

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Число жертв атак Израиля в секторе Газа увеличилось до 9 227 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

Среди погибших 3 826 детей. Еще 23,5 тысячи человек пострадали.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что с момента эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Он призвал конфликтующие стороны как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в случае необходимости израильская армия готова расширить операцию и на южную часть сектора. В СМИ заявили, что 3 ноября Армия обороны Израиля вошла в город Газу, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль уничтожает радикалов движения ХАМАС.



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