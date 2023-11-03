03 ноября, 14:11Происшествия
Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 9,2 тысячи
Фото: ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI
Число жертв атак Израиля в секторе Газа увеличилось до 9 227 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.
Среди погибших 3 826 детей. Еще 23,5 тысячи человек пострадали.
7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.
В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что с момента эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Он призвал конфликтующие стороны как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в случае необходимости израильская армия готова расширить операцию и на южную часть сектора. В СМИ заявили, что 3 ноября Армия обороны Израиля вошла в город Газу, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль уничтожает радикалов движения ХАМАС.
ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям
Читайте также