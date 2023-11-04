США обсуждают возможность существенной паузы в боях в Газе – чиновник США

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Вывод большого числа иностранцев из Газы требует существенной паузы в боях. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что американской администрации неизвестно точное число удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников, "их больше 100, возможно, больше 200".

По его словам, вывод крупного числа заложников потребует "очень существенной паузы в конфликте". Он также отметил, что к настоящему моменту каких-либо договоренностей нет, однако США работают над этим.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.