Глава ВОЗ заявил, что потрясен сведениями об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что потрясен сведениями об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава ВОЗ прокомментировал заявление Армии Израиля (ЦАХАЛ) о нанесении удара по машине скорой помощи, которая якобы использовалась представителями ХАМАС. Он заявил, что потрясен атакой на медработников и призвал к немедленному прекращению огня.

"Мы вновь повторяем: пациенты, работники здравоохранения, учреждения и машины скорой помощи должны быть защищены всегда", – подчеркнул глава ВОЗ.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.