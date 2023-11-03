США заявили, что предложили Израилю шаги по минимизации жертв среди населения Газы

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Американская сторона предложила Израилю шаги, призванные минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Мы дали Израилю совет, который могли бы предложить только лучшие друзья, по поводу того, как минимизировать жертвы среди гражданских, все еще достигая целей по обнаружению и уничтожению террористов ХАМАС и их инфраструктуры, созданной для насилия", – цитирует его ТАСС.

По его словам, он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками конкретные шаги, чтобы этого достигнуть.

Однако профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в эфире радио КП выразил сомнения по возможности достижения компромисса в изарильско-палестинском конфликте. Он уточнил, что его может и не быть.

Эксперт заявил, что израильская сторона увидела в этой ситуации возможность окончательно решить вопрос с ХАМАС и забрать все территории Газы. По мнению Баширова, Израиль постепенно уже съедал все эти земли, несмотря на решение ООН.

Развернувшаяся ситуация для них идеальна, считает профессор. При этом цель радикалов ХАМАС, продолжил Баширов, заключается в подрыве экономической мощи Израиля.

Ранее стало известно, что в плену у ХАМАС находится уроженка Ростова-на-Дону, а также ее дочь и внук. Как уточнил председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов, радикалы удерживают 73-летнюю Ирину Татти. По профессии она детский врач-фтизиатр, уточнил он.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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