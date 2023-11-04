США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в Газе – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Об этом сообщает издание Politico.

Как утверждается в материале издания, США попросили израильских коллег подробно описать ход планирования данной операции. Также американские партнеры обратили внимание Израиля на необходимость "точного наведения орудий на цели" во избежание вреда гражданскому населению.

Ранее израильская сторона осуществила удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС. Как отметил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт, смерть мирных жителей в лагере беженцев является трагедией войны. Хехт указал, что целью удара был командир ХАМАС, который прятался за спинами простого населения.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.