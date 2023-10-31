ЦАХАЛ подтвердила удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия

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Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что израильская сторона осуществила удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщает CNN.

По его словам, смерть мирных жителей в лагере беженцев является трагедией войны. Хехт указал, что целью удара был командир ХАМАС, который прятался за спинами простого населения.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, не стал комментировать удары ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия.

"Вы меня застали немного врасплох. Я этого не видел, этого сообщения. Поэтому я не хочу строить предположения о том, что могло произойти или чего не могло произойти", – поделился он в ходе брифинга.

Кирби добавил, что Израиль пытается защищать мирных палестинцев при проведении своей операции.

31 октября МВД сектора Газа сообщало, что во время израильских ударов по лагерю беженцев погибли и пострадали по меньшей мере 400 человек. В ведомстве рассказали, что среди жертв выявили большое число женщин и детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильские военные пытаются оградить мирное население Газы от ущерба. Но уйти в безопасный район им не позволяют боевики ХАМАС, указал он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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