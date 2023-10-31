Не менее 400 человек погибли и пострадали при ударе по лагерю беженцев в Газе

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400 человек погибли и ранены после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД анклава.

В ведомстве утверждают, что среди жертв ударов есть большое количество женщин и детей.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240. Он уточнил, что с начала обострения конфликта погибли 315 израильских военнослужащих.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские военные стремятся оградить мирное население сектора Газа от ущерба, однако уйти в безопасный район им не позволяет радикальная палестинская организация ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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