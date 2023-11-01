Армия Израиля пока не имеет данных о возможных гражданских потерях в Джебалии

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Израиль проводил в Джебалии в секторе Газа операцию по уничтожению одного из командиров ХАМАС. Об этом заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Джонатан Корникус.

Он отметил, что у Израиля есть данные о "десятках уничтоженных радикалов". По его словам, подтвержденными данными о возможных сопутствующих потерях среди гражданского населения израильская сторона пока не располагает.

"Я понимаю, что есть сообщения о гражданских потерях. Они пока не подтверждены", – приводит его слова ТАСС.

Корникус отметил, что пока что "из достаточно надежных источников" неизвестно, сколько мирных жителей было убито.

До этого представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что израильская сторона осуществила удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС.

МВД сектора Газа сообщало, что из-за израильских ударов по лагерю беженцев погибли и пострадали по меньшей мере 400 человек, при этом, среди жертв были большое число женщин и детей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

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