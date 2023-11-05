Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 9,7 тысячи

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Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

По его данным, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 9 770 человек, среди них 4 800 детей, 2 550 женщин и 596 пожилых. Также за месяц 24 808 человек пострадали.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных ХАМАС составляет более 240 человек.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли свыше 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи получили травмы.

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