Визит Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных – СМИ

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных, пишет Times of Israel.

"Он хотел, чтобы информация о поездке стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", – передает издание слова неназванного дипломата.

Между тем телеканал Channel12 отметил, что утечка данных о визите Зеленского в Израиль наносит ущерб безопасности президента Украины. Кроме того, это небезопасно для доверия между чиновниками и отношениями двух государств.

В октябре СМИ сообщали, что Зеленский намеревался прилететь в Израиль в знак солидарности вместе с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном. Но в Израиле посчитали, что визит Зеленского является неуместным из-за боевых действий на Украине. Однако правительство Израиля не исключило визит президента Украины позже.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли свыше 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.