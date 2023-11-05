Армия Израиля атаковала свыше 2,5 тыс целей ХАМАС в секторе Газа

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Сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали свыше 2,5 тысячи целей ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"С момента начала наземных операций <...> в ходе совместных действий сухопутных, воздушных и военно-морских сил в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2,5 тысячи террористических объектов", – указано в заявлении.

Там же отметили, что силы ЦАХАЛ продолжают атаковать инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и оперативные штабы ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что около 12 командиров ХАМАС уничтожены в секторе Газа после начала наземных операций израильской армии. Как отметил израильский министр обороны Йоав Галант, к окончанию войны в секторе Газа группировку ХАМАС полностью уничтожат.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли свыше 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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