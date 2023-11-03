Лидер "Хезболлах" считает реальной риск войны между движением и Израилем

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Вероятность широкомасштабной войны между "Хезболлах" и Израилем реальна, сказал генеральный секретарь ливанского шиитского движения Хасан Насрулла. Об этом он рассказал в ходе своего телеобращения, которое транслируют местные телеканалы.

"Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать", – сказал он.

Это первое его выступление с начала эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем.

Ранее израильский министр экономики и промышленности заявил, что военные в случае полномасштабных боевых действий против ливанской группировки "Хезболлах" будут наносить удары и по поддерживающему ее Ирану.

В свою очередь, посол РФ в ливанском Бейруте Александр Рудаков уточнил, что в этой стране находятся более 3,2 тысячи россиян, а ухудшение обстановки на фоне обстрелов израильской армией позиций движения "Хезболлах" создаст для них риски.

Американская разведка считает, что Иран готовится ответить на действия Израиля в секторе Газа, но так, чтобы избежать прямого конфликта с ним или с США.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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