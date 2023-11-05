Более 50 человек погибли при израильском ударе по лагерю в секторе Газа

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По меньшей мере 51 человек погиб в результате израильского удара по лагерю беженцев Аль-Магази, расположенному в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным агентства, в субботу вечером Израиль атаковал один из жилых домов в лагере беженцев. Большинство жертв составляют женщины и дети. Также поступила информация о десятках пострадавших, многие из которых до сих пор находятся под завалами.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не перестает запрашивать у Израиля данные о целях атак на сектор Газа и оценку их достижения. Как отметил американский чиновник, Байден постоянно задает "тяжелые вопросы", с целью убедиться, что у Израиля есть ясность в намерениях в секторе Газа.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.